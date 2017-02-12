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Псковичи завоевали медали первенства Северо-Запада по боксу

13.02.2017 09:33 ПЛН, Псков

12 февраля в Пскове завершились первенство СЗФО по боксу среди юношей 2001-2002 гг.р., первенство СЗФО по боксу среди девушек 2001-2002 гг.р., юниорок 1999-2002 гг.р. и чемпионат СЗФО по боксу среди женщин. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, 1 место заняли Артур Кулаков, Александр Кальницкий, Савелий Юринов, 2 место - Никита Сергеев, Дмитрий Дмитриев, 3 место - Роман Мухитдинов, Никита Шишлов, Павел Дорофеев. 
 
 
 
Спортсмены тренируются под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова, Глеба Голика, Вячеслава и Александра Ярулиных, Николая Юринова, Геннадия Цветкова.
 
 
Среди девушек и женщин 1 место заняли Татьяна Козырева (выполнила норматив кандидата в мастера спорта), Карина Иванова, Александрина Осокина, 2 место — Виктория Яковлева, 3 место - Асият Гафарова. 
 
Спортсменки тренируются под руководством Алексей Орлова, Вадима Голика, Александра Беха, Романа Веселова, Виктора Зенкова, Анны Кузьминой.
 
Артур Кулаков признан лучшим боксером первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 гг.р.

Источник: Псковская Лента Новостей



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