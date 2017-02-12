Псковичи завоевали медали первенства Северо-Запада по боксу

Спорт
13-кратная Паралимпийская чемпионка Рима Баталова пообщалась с воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области13
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело14
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Фестивали
Театр «Мастерская» в рамках XXIV Пушкинского фестиваля представит спектакль по ранним рассказам Булгакова2