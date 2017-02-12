База «Юность» примет еще не один международный турнир - Михаил Дягтярев

База «Юность» в Островском районе примет еще не один международный турнир, заверил председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дягтярев, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очевидно, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства: готовит инфраструктуру, строит стадионы, медиацентры, гостиницы. Упрекнуть нас не в чем», - сказал он, выразив надежду на то, что волна, «когда употребление допинга отдельными спортсменами смешивается с проведением масштабных соревнований» пройдет.

«Это пройдет после того, как мы будем заниматься собственным делом, развитием страны, никого не будем клеймить и обижать. База "Юность" примет еще не один международный турнир», - заверил Михаил Дегтярев.

Источник: Псковская Лента Новостей