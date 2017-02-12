50-метровый бассейн планируют построить в Псковской области

Спорт
Политика
Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков7
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело14
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Фестивали
«Пинежский Пушкин» стал лидером зрительного голосования по итогам режиссерской лаборатории Олега Лоевского
Андрей Пронин извинился перед зрителями за высокие цены на билеты XXIV Пушкинского театрального фестиваля7