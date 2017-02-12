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50-метровый бассейн планируют построить в Псковской области

13.02.2017 13:03 ПЛН, Псков

50-метровый бассейн планируют построить в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе выездного заседания комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, которое проходит сегодня на базе «Юность» в Островском районе, сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

По его словам, на сегодняшний момент ведутся переговоры с инвестором, который мог бы войти в регион с таким проектом. Чиновник рассказал депутатам Госдумы о подготовке в регионе спортсменов по базовым видам спорта, а также о внедрении системы ГТО.

Источник: Псковская Лента Новостей



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