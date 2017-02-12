Пскович Марат Алиасхабов, несмотря на сломанную руку, выиграл Кубок Мира по КУДО

Псковский спортсмен выиграл Кубок Мира по КУДО, который проходил 11-12 февраля в городе Мумбаи (Индия). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова со ссылкой на региональное отделение Федерации КУДО России.

Кубок мира по КУДО проходит раз в четыре года. Впервые в турнире такого уровня участвовал спортсмен из Пскова Марат Алиасхабов.

Все отборочные бои псковский спортсмен закончил досрочно и в финале встретился со спортсменом из Японии. Поединок получился упорным. В начале боя Марат получил травму кисти, сломав руку. Но, несмотря на боль и приемы от японского спортсмена, который наносил запрещенные удары и постоянно делал технические паузы, Марат уверенно победил в дополнительное время, завоевав Кубок Мира. Псковский чемпион превзошел соперника как в ударной, так и в борцовской технике.

Источник: Псковская Лента Новостей