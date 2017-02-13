Сегодня: Понедельник, 13 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России
В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

  11 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области, которые позиционируются как отборочные к...12



Андрей Турчак вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону

13.02.2017 14:53 ПЛН, Псков

Депутаты Государственной Думы РФ, члены комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и губернатор Псковской области Андрей Турчак в понедельник, 13 февраля, приняли участие в церемонии награждения второго соревновательного дня первенства России по биатлону среди юниоров, которое проходит в эти дни на островской базе «Юность».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сегодня юноши состязались в спринтерской гонке на 10 км. По итогам заезда первым финишировал Семен Бей из Тюменской области, второе место занял Андрей Павлов из Ханты-Мансийского автономного округа, третьим пришел Михаил Усов из Республики Башкортостан.

Награды победителям и призерам вручили депутаты, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова, прославленный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Чепиков, лидер движения «Свое» Александр Козловский, Василий Власов, председатель думского комитета Михаил Дегтярев и Губернатор региона Андрей Турчак.

Напомним, с 9 по 15 февраля в Острове, на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» проходят Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы Губернатора Псковской области. Эти старты являются заключительным отборочным этапом к Чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля-начале марта в Словакии. На первенство приехали порядка 100 сильнейших спортсменов из 12-ти российских городов. Псковскую область представляет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников.

Также сегодня в Пскове состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28