Андрей Турчак вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону

Депутаты Государственной Думы РФ, члены комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и губернатор Псковской области Андрей Турчак в понедельник, 13 февраля, приняли участие в церемонии награждения второго соревновательного дня первенства России по биатлону среди юниоров, которое проходит в эти дни на островской базе «Юность».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сегодня юноши состязались в спринтерской гонке на 10 км. По итогам заезда первым финишировал Семен Бей из Тюменской области, второе место занял Андрей Павлов из Ханты-Мансийского автономного округа, третьим пришел Михаил Усов из Республики Башкортостан.

Награды победителям и призерам вручили депутаты, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова, прославленный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Чепиков, лидер движения «Свое» Александр Козловский, Василий Власов, председатель думского комитета Михаил Дегтярев и Губернатор региона Андрей Турчак.

Напомним, с 9 по 15 февраля в Острове, на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» проходят Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы Губернатора Псковской области. Эти старты являются заключительным отборочным этапом к Чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля-начале марта в Словакии. На первенство приехали порядка 100 сильнейших спортсменов из 12-ти российских городов. Псковскую область представляет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников.

Также сегодня в Пскове состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Источник: Псковская Лента Новостей