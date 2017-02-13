1860 участников «Лыжни России» вышли на трассу в Сенчитском бору

1860 участников «Лыжни России» вышли на трассу в Сенчитском бору. Как сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации города, самым опытным лыжником стал 71-летний великолучанин Иван Захаров, а самым юным - пятилетний Макар Борисов из Себежа.

Все участники гонки получили сувенирные лыжные шапочки, номера и значки, а победители - еще и заслуженные награды.

В дистанции на 10 километров первое место среди мужчин занял пскович Георгий Капаев, среди женщин - представительница Острова Светлана Рябкина.

На дистанции в 5 километров у юношей победил невельчанин Никита Шатов, у девушек - великолучанка Наталья Ильина.

На дистанции в 2 километра среди мальчиков лидировал Илья Варганов, представитель Великолукского района, а среди девочек - великолучанка Маргарита Белова. Победителем VIP-дистанции в 2017 метров стал Антон Кириллов из Дедович.

Фото Александра Воробьева

Источник: Псковская Лента Новостей