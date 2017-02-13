Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» - идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов

Депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал лыжно-биатлонный центр «Юность» в Островском районе - уникальным местом и идеальной базой для тренировок спортсменов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, такое заявление Сергей Чепиков сделал в понедельник, 13 февраля, по окончании выездного заседания комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Прославленный спортсмен особо отметил развитую инфраструктуру базы: хорошую асфальтированную дорогу, рельеф и оснежение лыжной трассы, беговой круг, электронные установки и расширенное стрельбище. В скором времени здесь появятся новый физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиница. «Хотелось бы, чтобы это место продолжало развиваться и готовило как можно больше лыжников, биатлонистов и других спортсменов», - сказал Сергей Чепиков.

Кроме того, знаменитый биатлонист поблагодарил губернатора Псковской области Андрея Турчака за приглашение на псковскую землю и вклад в развитие спорта. «Мне приятно быть в этом намоленном спортсменами месте, где я и сам когда-то тренировался», - сказал он.

Говоря о популяризации физической культуры и спорта среди молодежи, Сергей Чепиков подчеркнул, что главное для подрастающих спортсменов - наличие хорошей инфраструктуры, детско-юношеской школы и спортивной экипировки. «Если это все будет - придут хорошие тренеры и появится результат», - добавил он и пообещал оказать Псковской области всестороннюю поддержку в дальнейшем развитии центра «Юность».

Напомним, 13 февраля на базе СОЦ «Юность» состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи под руководством председателя комитета Михаила Дегтярева. В работе заседания принял участие губернатор региона Андрей Турчак. Участники обсудили критерии формирования программы развития физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы, предложения по продлению федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011 - 2018 годы), активным участником которой является Псковская область, а также рассмотрели подготовку спортсменов по базовым видам спорта на примере региона.

Источник: Псковская Лента Новостей