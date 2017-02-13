Областные соревнования по самбо пройдут в Пскове 18 февраля

18 февраля в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи пройдут IX областная Спартакиада и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 гг. р. и юношей и девушек 2003-2004 гг. р.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской федерации самбо, будут участвовать самбисты из Пскова, Великих Лук, Себежа, Гдова, Дно, Псковского, Великолукского районов, Пушкинских Гор, Невеля и других муниципалитетов Псковской области.

Данные соревнования являются отборочными к первенству Северо-Западного федерального округа, которое пройдет с 31 марта по 3 апреля в Вологде.

Начало соревнований в 12.00. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей