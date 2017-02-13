В областном турнире «Золотая шайба» первенствовали юные торнадовцы

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Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
|Илья Петров (другие записи автора)
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Америка под микроскопомВ Псковском госуниверситете проходит трехдневный семинар на актуальную тему «Россия и США в меняющемся мире». Инициаторами мероприятия выступили Институт США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) и Управление образования администрации Псковской области. Главным гостем стал директор ИСКРАН Валерий Гарбузов. Представляя гостя, ректор университета Юрий Демьяненко напомнил, что Валерий Николаевич закончил Псковский...
В Пскове завершился областной финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд средней группы, хоккеисты 2004-2005 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матчи с участием четырех команд проходили 13-14 февраля в псковском Ледовом дворце.
Кубок победителей турнира и путевку на финал в Сочи завоевали воспитанники Олега Виолентия «Торнадо» Псков. «Серебро» досталось мальчишкам из «Экспресса» Великие Луки, а «бронза» - юным печорским хоккеистам из команды «Рубеж».
Лучшими в номинациях были признаны: «лучший защитник» - Артем Брыль (Торнадо), «лучший вратарь» - Семен Швецов (Экспресс), «лучший защитник» - Павел Сорочинский (Рубеж), «лучший нападающий» - Роман Гасанов (Новоржев).
Источник: Псковская Лента Новостей