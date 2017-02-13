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В областном турнире «Золотая шайба» первенствовали юные торнадовцы

14.02.2017 13:29 ПЛН, Псков

В Пскове завершился областной финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд средней группы, хоккеисты 2004-2005 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матчи с участием четырех команд проходили 13-14 февраля в псковском Ледовом дворце. 

Кубок победителей турнира и путевку на финал в Сочи завоевали воспитанники Олега Виолентия «Торнадо» Псков. «Серебро» досталось мальчишкам из «Экспресса» Великие Луки, а «бронза» - юным печорским хоккеистам из команды «Рубеж».

Лучшими в номинациях были признаны: «лучший защитник» - Артем Брыль (Торнадо), «лучший вратарь» - Семен Швецов (Экспресс), «лучший защитник» - Павел Сорочинский (Рубеж), «лучший нападающий» - Роман Гасанов (Новоржев).

Источник: Псковская Лента Новостей



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