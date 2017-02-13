Псковичей приглашают принять участие в Зимнем фестивале ГТО

Центр тестирования ГТО «Стадион «Машиностроитель» приглашает взрослых жителей города принять участие в Зимнем фестивале ГТО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, к участию в фестивале на I (муниципальном) этапе допускаются участники I медицинской группы (взрослое население, 6 - 11 возрастная ступень ГТО), зарегистрированные в системе АИС ГТО, при наличии допуска врача и заявки от организации (для организованных команд).

Этап пройдет в Пскове с февраля по март 2017 года. Победители фестиваля определяются как в личном, так и в командном зачете. Организованные команды от предприятий и учреждений Пскова должны состоять из 10 человек (5 мужчин и 5 женщин).

Виды программы I (муниципального) этапа фестиваля:

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту).

3. Мужчины: Подтягивание на высокой перекладине.

Альтернатива: рывок гири 16 кг.

Женщины: Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу.

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

5. Бег на выносливость ( VI ступень: мужчины – 3 км, женщины – 2 км; VII ступень:

мужчины – 3 км, женщины – 2 км; VIII ступень: мужчины, женщины – 2 км).

http://stadionpskov.ru и по телефону 8-953-236-31-81. Более подробная информация на сайтеи по телефону 8-953-236-31-81.

Источник: Псковская Лента Новостей