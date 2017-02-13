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Псковичей приглашают принять участие в Зимнем фестивале ГТО

14.02.2017 14:07 ПЛН, Псков

Центр тестирования ГТО «Стадион «Машиностроитель» приглашает взрослых жителей города принять участие в Зимнем фестивале ГТО.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, к участию в фестивале на I (муниципальном) этапе допускаются участники I медицинской группы (взрослое население, 6 - 11 возрастная ступень ГТО), зарегистрированные в системе АИС ГТО, при наличии допуска врача и заявки от организации (для организованных команд). 
 
Этап пройдет в Пскове с февраля по март 2017 года. Победители фестиваля определяются как в личном, так и в командном зачете. Организованные команды от предприятий и учреждений Пскова должны состоять из 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). 
 
Виды программы I (муниципального) этапа фестиваля:
 
1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.            
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту).          
3. Мужчины: Подтягивание на высокой перекладине.  
Альтернатива: рывок гири 16 кг.
Женщины: Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. 
4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
5. Бег на выносливость ( VI ступень: мужчины – 3 км, женщины – 2 км; VII ступень:
мужчины – 3 км, женщины – 2 км; VIII ступень: мужчины,  женщины – 2 км).
 
Более подробная информация на сайте http://stadionpskov.ru и по телефону 8-953-236-31-81.

Источник: Псковская Лента Новостей



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