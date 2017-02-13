Псковичей приглашают принять участие в Зимнем фестивале ГТО

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Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
|Илья Петров (другие записи автора)
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Америка под микроскопомВ Псковском госуниверситете проходит трехдневный семинар на актуальную тему «Россия и США в меняющемся мире». Инициаторами мероприятия выступили Институт США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) и Управление образования администрации Псковской области. Главным гостем стал директор ИСКРАН Валерий Гарбузов. Представляя гостя, ректор университета Юрий Демьяненко напомнил, что Валерий Николаевич закончил Псковский...
Источник: Псковская Лента Новостей