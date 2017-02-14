Юноши ФК «Псков-747» участвовали в турнире в Луге

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Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
|Илья Петров (другие записи автора)
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Ненужные руки и лишние ртыИнтересная, все-таки, программа «Парламентский час». По уровню абстракции она для меня находится где-то между общим курсом топологии и постмодернистскими фильмами Серхио Кабальеро. Сами посудите. Выходит к камерам ухоженный миллиардер в костюме от Бриони, с часами, которые стоят, как орбитальная станция, получающий сверх всего этого ежемесячную зарплату из бюджета в 800 000 целковых,...
Источник: Псковская Лента Новостей