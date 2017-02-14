Юноши ФК «Псков-747» участвовали в турнире в Луге

Команда ФК «Псков-747» 2007 года рождения, которых тренирует тренер Герман Кравченко, в минувшие выходные участвовала в турнире, посвященном Дню защитника Отечества. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соревнование состоялось в спортивном зале поселка Дзержинского (Лужский район Ленинградской области).

В состязаниях принимали участие 8 команд из Луги, Пушкина, Кингисеппа, Гатчины, Новгорода и Пскова.

Псковские юные футболисты заняли итоговое 4-е место. Лучшим игроком команды признан Даня Егоров.

Победителями стали футболисты ФК «Детскосельский» (Пушкин).

Источник: Псковская Лента Новостей