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В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

  11 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области, которые позиционируются как отборочные к...12



Под Островом завершились всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области

14.02.2017 20:13 ПЛН, Псков

13 и 14 февраля на базе «Юность» проходили спринтерские гонки на всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, юниорки соперничали на дистанции в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.
 
 
Ветер на стадионе осложнял стрельбу. Чисто отстрелялась только Дарья Грунина из Москвы. Правда, это ей не позволило войти в тройку призеров. День благоприятствовал спортсменкам из Ханты-Мансийского округа. Они и заняли весь подиум. Первое место завоевала Елизавета Каплина, серебряным призером соревнований стала Екатерина Мошкова, бронзовым - Людмила Улыбина. У Людмилы это второй подиум на соревнованиях в Острове, как и в индивидуальной гонке в спринте она заняла третье место.
 
 
Юниоры во второй день отборочных соревнований определяли тройку призеров на спринтерской дистанции в 10 километров с двумя огневыми рубежами. Подавляющее большинство спортсменов после стрельбища бежали не по одному штрафному кругу, в том числе и псковский биатлонист Дмитрий Становченков. Все решилось на трассе, победу одержал Семен Бей из Тюменской области, вторым стал Андрей Павлов из Ханты-Мансийского автономного округа, бронзовая награда досталась Михаилу Усову из Башкортостана.
 
 
В цветочной церемонии, а также вручении наград тройке призеров, участвовали губернатор Псковской области и участники выездного заседания комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
 
 
В заключительный день всероссийских соревнований, 14 февраля, прошли спринтерские гонки среди юниорок (7,5 км с двумя огневыми рубежами) и юниоров (10 км). Вторую золотую медаль на спринтерской дистанции завоевала Елизавета Каплина, ее подруга по команде Екатерина Мошкова второй раз стала серебряным призером, Кристина Резцова, также из команды ХМАО к серебряной награде в индивидуальной гонке приплюсовала «бронзу» в спринте.
 
 
Если в индивидуальной гонке Никита Лобастов из Удмуртии показал второе время, то в спринте он занял первое место. Второе место в этой гонке завоевал Евгений Гурьянов из Мордовии, бронзовым призером стал Сергей Демичев из Тюменской области.
 
После окончания спринтерских гонок прошла цветочная церемония, а также награждение призеров и победителей соревнований. В церемонии награждения участвовали глава администрации Островского района Дмитрий Быстров, директор лыжного и биатлонного центра «Юность» Павел Мищенков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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