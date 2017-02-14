Под Островом завершились всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области

13 и 14 февраля на базе «Юность» проходили спринтерские гонки на всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, юниорки соперничали на дистанции в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Ветер на стадионе осложнял стрельбу. Чисто отстрелялась только Дарья Грунина из Москвы. Правда, это ей не позволило войти в тройку призеров. День благоприятствовал спортсменкам из Ханты-Мансийского округа. Они и заняли весь подиум. Первое место завоевала Елизавета Каплина, серебряным призером соревнований стала Екатерина Мошкова, бронзовым - Людмила Улыбина. У Людмилы это второй подиум на соревнованиях в Острове, как и в индивидуальной гонке в спринте она заняла третье место.

Юниоры во второй день отборочных соревнований определяли тройку призеров на спринтерской дистанции в 10 километров с двумя огневыми рубежами. Подавляющее большинство спортсменов после стрельбища бежали не по одному штрафному кругу, в том числе и псковский биатлонист Дмитрий Становченков. Все решилось на трассе, победу одержал Семен Бей из Тюменской области, вторым стал Андрей Павлов из Ханты-Мансийского автономного округа, бронзовая награда досталась Михаилу Усову из Башкортостана.

В цветочной церемонии, а также вручении наград тройке призеров, участвовали губернатор Псковской области и участники выездного заседания комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В заключительный день всероссийских соревнований, 14 февраля, прошли спринтерские гонки среди юниорок (7,5 км с двумя огневыми рубежами) и юниоров (10 км). Вторую золотую медаль на спринтерской дистанции завоевала Елизавета Каплина, ее подруга по команде Екатерина Мошкова второй раз стала серебряным призером, Кристина Резцова, также из команды ХМАО к серебряной награде в индивидуальной гонке приплюсовала «бронзу» в спринте.

Если в индивидуальной гонке Никита Лобастов из Удмуртии показал второе время, то в спринте он занял первое место. Второе место в этой гонке завоевал Евгений Гурьянов из Мордовии, бронзовым призером стал Сергей Демичев из Тюменской области.

После окончания спринтерских гонок прошла цветочная церемония, а также награждение призеров и победителей соревнований. В церемонии награждения участвовали глава администрации Островского района Дмитрий Быстров, директор лыжного и биатлонного центра «Юность» Павел Мищенков.

Источник: Псковская Лента Новостей