Сегодня: Четверг, 16 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Сплошные праздники «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Форум предпринимателей города Пскова 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

  11 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области, которые позиционируются как отборочные к...12



Псковские школьники участвуют в зимнем фестивале ГТО

16.02.2017 17:39 ПЛН, Псков

Сегодня, 16 февраля, в рамках спартакиады «Школьных игр» среди учащихся Пскова стартовал зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, команды в составе десяти человек на соревнования представили практически все школы города и Псковский государственный университет. Возраст участников школьных команд от 7 до 18 лет, ПсковГУ - от 18 лет. Общее число спортсменов - более 250 человек.

Фестиваль продлится 2 дня. Сегодня на базе лицея №4 «Многопрофильного» участники согласно полу и возрасту сдают несколько дисциплин, входящих в комплекс ГТО: подтягивания, отжимания, упражнение на гибкость, прыжки в длину с места, пресс и стрельбу из пневматической винтовки. Второй соревновательный день пройдет на стадионе «Машиностроитель», где участники сдадут нормативы по бегу на дистанции 1,5 км, 2 км и 3 км.

Как рассказали организаторы соревнований - Центр тестирования ГТО, созданный на базе муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность», - результаты каждого участника фестиваля пойдут в зачет сдачи норм ГТО при возможности досдать определенные дисциплины.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28