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Российские биатлонисты взяли «золото» в эстафете на чемпионате мира впервые за 10 лет

18.02.2017 18:02 ПЛН, Псков

Российские биатлонисты взяли «золото» в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Хохфильцене. Гонку в прямом эхфире транслировал канал «Матч ТВ».

В мужской эстафете команду России представляли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Спортсмены за всю гонку использовали три дополнительных патрона (два - Алексей Волков, один Антон Шипулин).

Второй прибежала команда из Франции, «бронза» - у австрийцев.

В ходе трансляции комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что это первая победа российской команды в чемпионате мира за последние 10 лет. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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