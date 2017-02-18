Российские биатлонисты взяли «золото» в эстафете на чемпионате мира впервые за 10 лет

Дорожная обстановка
Политика
Недвижимость
Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Российские биатлонисты взяли «золото» в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Хохфильцене. Гонку в прямом эхфире транслировал канал «Матч ТВ».
В мужской эстафете команду России представляли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Спортсмены за всю гонку использовали три дополнительных патрона (два - Алексей Волков, один Антон Шипулин).
Второй прибежала команда из Франции, «бронза» - у австрийцев.
В ходе трансляции комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что это первая победа российской команды в чемпионате мира за последние 10 лет.
Источник: Псковская Лента Новостей