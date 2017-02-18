«Псков-747» уступил «Нафтану» в Новополоцке 0:1

ФК «Псков-747» 18 февраля в Новополоцке в ходе подготовки к весенней части сезона-2016/17 провел контрольный матч с местным футбольным клубом «Нафтан». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча, прошедшая на искусственном поле стадиона «Атлант», завершилась со счетом 0:1. Команда Игоря Васильева уступила представителю Высшей лиги Беларуси. Героем встречи стал нападающий новополочан, забивший единственный мяч на 87-й минуте.

Велика вероятность, что свой следующий контрольный матч ФК «Псков-747» проведет на своем поле. По предварительной договоренности клубов в гости к псковичам приедет сегодняшний соперник – ФК «Нафтан». О дате матча будет сообщено позднее.