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Хоккеисты из ЦСКА выиграли регулярный чемпионат КХЛ

18.02.2017 21:09 ПЛН, Псков

Хоккеисты московского ЦСКА стали победителями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17, передает «Интерфакс».
 
Одержав в последнем туре чемпионата победу на своем льду над столичным «Спартаком» (6:1), армейцы набрали 137 очков и расположились на итоговом первом месте сводной таблицы турнира. Столько же баллов набрал петербургский СКА (выиграл дома в субботу у нижегородского «Торпедо» - 4:2), однако он уступает москвичам по дополнительным показателям.
 
Третье место занял победитель Восточной конференции и действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» - 124 очка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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