Шипулин завершил масс-старт ЧМ по биатлону четвертым

Немецкий биатлонист Симон Шемпп стал победителем гонки с общего старта на чемпионате мира, который завершился в австрийском Хохфильцене. Как сообщает ТАСС, второе место занял норвежец Йоханнес Бе, третьим финишировал австриец Симон Эдер. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, показавший четвертый результат.

Евгений Гараничев 11-й, Максим Цветков — 26-й.

Напомним, накануне российские биатлонисты - Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин - взяли «золото» в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Это была первая победа российской команды в чемпионате мира за последние 10 лет.

Второй прибежала команда из Франции, «бронза» - у австрийцев.

Источник: Псковская Лента Новостей