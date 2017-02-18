Шипулин завершил масс-старт ЧМ по биатлону четвертым

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Немецкий биатлонист Симон Шемпп стал победителем гонки с общего старта на чемпионате мира, который завершился в австрийском Хохфильцене. Как сообщает ТАСС, второе место занял норвежец Йоханнес Бе, третьим финишировал австриец Симон Эдер. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, показавший четвертый результат.
Евгений Гараничев 11-й, Максим Цветков — 26-й.
Напомним, накануне российские биатлонисты - Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин - взяли «золото» в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Это была первая победа российской команды в чемпионате мира за последние 10 лет.
Второй прибежала команда из Франции, «бронза» - у австрийцев.
Источник: Псковская Лента Новостей