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Сборная России девятый раз подряд выиграла Кубок легенд

19.02.2017 18:02 ПЛН, Псков

Сборная России обыграла команду Германии в финале Кубка легенд имени Константина Еременко, выиграв турнир девятый раз подряд. Встреча завершилась со счетом 8:2, сообщает ТАСС.

В составе россиян дублем отметились Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному точному удару на счету Евгения Алдонина и Константина Зырянова. Немцы ответили голами Марко Райха и Мариуша Воша.

Третьими стали португальцы, ранее в воскресенье обыгравшие голландцев (10:5), пятыми - команда звезд, взявшая верх над итальянцами (13:8).

Кубок легенд - турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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