Александр Тихонов предложил сборной России по биатлону услуги консультанта

Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов предлагает свои услуги в качестве консультанта команды. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье в австрийском Хохфильцене завершился чемпионат мира, на котором российская сборная смогла завоевать золото и бронзу.

«Надо готовиться к Олимпиаде, но тренерский коллектив совершенно не устраивает. Я готов консультировать нашу команду, выезжать с ней на сборы, если руководство СБР примет такое решение, - заявил Тихонов. - Готов помочь - сесть и детально разобрать все ошибки. Скажу откровенно - в сборной на чемпионате мира не было духа семьи, как было раньше, ходим здесь, как на поминках, а это очень плохо».

Главным тренером сборной России сейчас является Александр Касперович, старшим тренером женской команды - Виталий Норицын, мужской - немец Рикко Гросс.

Тихонов подчеркнул, что сборная не нуждается в иностранных тренерах. «У нас была мощная школа, никого из- за рубежа не привлекали, и сейчас иностранцы нам не нужны. С тренерами надо разбираться, чемпионат мира уже закончился», - сказал он.

В 1982 году Тихонов стал старшим тренером молодежной сборной СССР, с 1987 по 1990 год работал тренером экспериментальной команды страны. Тихонов с 1996 по 2008 год возглавлял Союз биатлонистов России, после чего некоторое время занимал пост вице-президента организации. В июле 2010 года он подал в отставку.

Источник: Псковская Лента Новостей