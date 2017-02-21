В Пскове определили лучших самбистов

В спортивном комплексе «Олимп» состоялась 9-ая Спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 2001 - 2002 годов рождения и первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2003 - 2004 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации самбо Пскова, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Себежского, Пушкиногорского, Куньинского, Невельского, Дновского и Великолукского районов - всего около 200 спортсменов.

Победителями в Спартакиаде стали :



Юноши 2001-2002 годов рождения:

Алексей Дюринский (42 кг, Невель)

Михаил Голюнов (46 кг, Псков, «Бригантина»)

Василий Цапенко (50 кг, Себеж)

Даниил Головнев (55 кг, Себеж)

Илья Бегтин (60 кг, Псков ДЮСШ «Мастер»)

Михаил Васильев (66 кг, Псков, ДЮСШ «Мастер»)

Михаил Крылов (72 кг, Великие Луки)

Игорь Бойцов (78 кг, Великие Луки)

Александр Портнов (84 кг, Дно)

Матвей Лисовский (+84 кг, Псков, ДЮСШ «Мастер»)



девушки 2001 - 20 годов рождения:

Анна Шелиманова (44 кг, Псков ДЮСШ «Мастер»)

Дарья Стояновская (48 кг, Псков, ДЮСШ «Мастер»)

Елизавета Яковлева (52 кг, Кунья)

Даяна Тимофеева (56 кг, Псков, «Динамо»)

Улижон Худойберганова (60 кг, Себеж)

Ксения Щелканова (70 кг, Псков, ДЮСШ «Мастер»)

Диана Тарасенко ( +70 кг, Невель).



В командном зачете первое место заняла команда Пскова, второе - команда города Великие Луки и третье место - спортсмены из Себежского района.

Среди юношей 2003 - 2004 годов рождения победителями стали:

Александр Логинов (Великие Луки), Михаил Колыванов (Псков, ДЮСШ «Мастер»), Максим Кондратьев (Великие Луки), Савелий Мех (Псков, ДЮСШ «Мастер»), Матвей Даньшов (Великие Луки), Данила Петров (Псков, ДЮСШ «Мастер»), Владислав Билоус (Псков, «Бригантина»), Иван Нешин (Дно), Александр Передерко (Псков, ДЮСШ «Мастер») и Сергей Иванов (Великие Луки).



Среди девушек 2003 – 2004 годов рождения победителями стали:





Полина Терешкевич (Себеж), Виктория Ордина (Псков, ДЮСШ «Мастер»), Алена Кириллова (Пушкинские Горы), Ангелина Степанова (Псков, «Бригантина»), Валерия Зайцева (Псков, «Бригантина»), Мария Васильева (Великие Луки).

По итогам соревнований сформирована сборная Псковской области по самбо, которая будет представлять область на первенстве Северо-западного федерального округа, которое пройдет в Вологде с 31 марта по 3 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей