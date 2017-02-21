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В псковской полиции определили лучших стрелков

21.02.2017 11:51 ПЛН, Псков

Традиционные соревнования по стрельбе, приуроченные к предстоящему Дню защитника Отечества, состоялись в УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в них приняли участие команды, представляющие различные подразделения и службы аппарата управления.

В результате  напряженной спортивной борьбы лучше всех упражнение из пистолета Макарова выполнила команда Центра профессиональной подготовки, на втором месте – представители отделения мобилизационной подготовки и мобилизации, на третьем – сотрудники Управления по работе с личным составом.

Победители будут поощрены на торжественном собрании в УМВД России по Псковской области, посвященном Дню защитника Отечества.

Источник: Псковская Лента Новостей



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