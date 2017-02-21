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Международный турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдет в Локне

21.02.2017 15:22 ПЛН, Псков

С 23 по 25 февраля в Локне пройдет XIX Международный турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В соревнованиях примут участие спортсмены регионов России, Республики Беларусь, Республики Эстонии и Латвии. Псковскую область на турнире представят команды Пскова, Великих Лук, Локни, Дно, Пустошки и Дедовичей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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