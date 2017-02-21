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В Пскове определились финалисты турнира «Ночная хоккейная лига»

22.02.2017 16:33 ПЛН, Псков

21 февраля в Пскове состоялся второй полуфинальный матч отборочного этапа всероссийского фестиваля среди любительских команд в «дивизионе 40+» сезона-2016/17. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уверенную победу одержала команда «Плесков», забросившая шесть безответных шайб в ворота «Легиона». Ранее в другом полуфинале ХК «Псков» переиграл «Родину» 4:1.

 Таким образом, в финальной серии до двух побед сразятся «Плесков» и ХК «Псков». Победитель будет представить Псковскую область в финале на всероссийском фестивале, который по традиции будет проходить в начале мая в городе Сочи.

  Поединки между ХК «Псков» и «Плесков» запланированы на 2 и 7 марта. В случае ничейного исхода, состоится третий матч 9 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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