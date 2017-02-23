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Псковские спортсмены заняли 1 место на турнире по баскетболу в Великих Луках

24.02.2017 18:05 ПЛН, Псков

С 23 по 24 февраля в Великих Луках проходил турнир по баскетболу посвященный Дню защитника Отечества, среди юношей 2002-2003 года рождения. В нем принимали участие четыре команды. Соревнования проводились по круговой системе. Команды продемонстрировали хорошую спортивную подготовку. Баскетболисты грамотно действовали в защите, навязывали сопернику борьбу на каждом участке площадки. Команды быстро переходили из обороны в атаку.

Как сообщает сайт iluki.ru по результатам сыгранных матчей команды заняли следующие места:

1-е место - «Псков»

2-е место - «Экспресс-2003» (Великие Луки)

3-е место - «Новосокольники»

4-е место - «Экспресс-2004» (Великие Луки)

Победитель и призеры турнира были награждены кубками и грамотами.

Помощь в организации турнира оказали председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Александр Гаврилов и директор СОК «Стрелец» Дмитрий Кравченко.

Главный судья турнира Игорь Афиногенов. Соревнования проходили в СОК «Стрелец».

Источник: Псковская Лента Новостей



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