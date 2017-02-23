Псковские спортсмены заняли 1 место на турнире по баскетболу в Великих Луках

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
С 23 по 24 февраля в Великих Луках проходил турнир по баскетболу посвященный Дню защитника Отечества, среди юношей 2002-2003 года рождения. В нем принимали участие четыре команды. Соревнования проводились по круговой системе. Команды продемонстрировали хорошую спортивную подготовку. Баскетболисты грамотно действовали в защите, навязывали сопернику борьбу на каждом участке площадки. Команды быстро переходили из обороны в атаку.
Как сообщает сайт iluki.ru по результатам сыгранных матчей команды заняли следующие места:
1-е место - «Псков»
2-е место - «Экспресс-2003» (Великие Луки)
3-е место - «Новосокольники»
4-е место - «Экспресс-2004» (Великие Луки)
Победитель и призеры турнира были награждены кубками и грамотами.
Помощь в организации турнира оказали председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Александр Гаврилов и директор СОК «Стрелец» Дмитрий Кравченко.
Главный судья турнира Игорь Афиногенов. Соревнования проходили в СОК «Стрелец».
Источник: Псковская Лента Новостей