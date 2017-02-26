Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель» назначены на 14 марта. Соответствующее постановление подписал и.п. главы Пскова Сергей Гаврилов. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

В соответствии с постановлением, для обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания трибуны на земельном участке, площадью 57032 кв. м, расположенного в территориальной зоне Р1 (зона спортивных сооружений и пляжей) определены следующие параметры: минимальный отступ от границы земельного участка, являющейся смежной с территорией общего пользования и от красной линии улицы Спортивной (по точкам 4-4*) - 0 метров.

Письменные предложения и замечания по теме слушаний могут быть направлены в срок до 13 марта по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 14 (главе города Пскова).

Слушания пройдут 14 марта в 18.00 в зале заседаний гордумы.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова (ул. Яна Фабрициуса, 2-а). по рабочим дням с 14.00 до 17.00.

Источник: Псковская Лента Новостей