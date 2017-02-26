Сегодня: Понедельник, 27 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Ежик в тумане Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Patron - товарная марка, которой можно доверять Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Великолукский студент Кирилл Стрельцов стал серебряным призером юниорского чемпионата мира по биатлону

Великолукский студент Кирилл Стрельцов стал серебряным призером юниорского чемпионата мира по биатлону

25 февраля россияне завоевали золотую и серебряную медали на юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье (Словакия). Как сообщает «Чемпионат», россиянин Игорь Малиновский выиграл спринт на 10...2



Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»

27.02.2017 10:19 ПЛН, Псков

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель» назначены на 14 марта. Соответствующее постановление подписал и.п. главы Пскова Сергей Гаврилов. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

В соответствии с постановлением, для обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции здания трибуны на земельном участке, площадью 57032 кв. м, расположенного в территориальной зоне Р1 (зона спортивных сооружений и пляжей) определены следующие параметры: минимальный отступ от границы земельного участка, являющейся смежной с территорией общего пользования и от красной линии улицы Спортивной (по точкам 4-4*) - 0 метров.

Письменные предложения и замечания по теме слушаний могут быть направлены в срок до 13 марта по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 14 (главе города Пскова).

Слушания пройдут 14 марта в 18.00 в зале заседаний гордумы.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова (ул. Яна Фабрициуса, 2-а). по рабочим дням с 14.00 до 17.00.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь