Марина Борисенкова назвала открытие врачебно-физкультурного диспансера первоочередной задачей в сфере развития спорта в Псковской области

Открытие врачебно-физкультурного диспансера- первое, что надо сделать для развития спорта в Псковской области. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказала депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

«Псковская область - чуть ли не единственный регион, где отсутствует диспансер. Вроде и помещения есть, где его можно разместить. Но всегда для положительного решения вопроса не хватает определенного шага, - констатировала депутат. - Сейчас о необходимости открытия диспансера говорим и мы, и общественники. Ведем переговоры с Игорем Потаповым (председатель Госкомитета Псковской области по здравоохранению - ред.), и у нас есть поддержка. Нас вроде как слышат, надеюсь, скоро что-нибудь сделают».

Без врачебно-физкультурного диспансера, по словам Марины Борисенковой, есть сложности с проведением соревнований и с допуском спортсменов к ним. «Все упирается в деньги, и, как оптимист, верю, что они найдутся. Это необходимо сделать, и надеюсь, все это понимают. Это первоочередное, что надо сделать для развития спорта», - заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей