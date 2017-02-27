Великолучанка стала чемпионкой области по спортивной аэробике

24-25 февраля в Пскове прошел чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике, в котором приняли участие спортсмены МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Атлетика».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, чемпионкой области в категории 12-14 лет в индивидуальных выступлениях стала Екатерина Карпинская, она выполнила норматив КМС. Возрастная категория 15-17 лет была представлена во всех номинациях.

В индивидуальных выступлениях чемпионами стали: Дарья Григорьева и Никита Дорощенко, в смешанных парах - Андрей Мигров и Дарья Григорьева, в тройках - на высшую ступень поднялись Виктория Рогова, Вероника Смирнова и Дарья Григорьева. В групповых программах золотыми призёрами стали Дарья Григорьева, Карина Игнатенкова, Андрей Мигров, Виктория Рогова и Анастасия Арефьева. Дарья Григорьева четырежды поднималась на пьедестал за золотом. Призерами этих соревнований в индивидуальных выступлениях стали Вероника Смирнова, Александр Федоров, в смешанных парах Виктория Рогова и Александр Федоров - второе место. Третий результат в индивидуальных выступлениях у Андрея Мигрова; в смешанных парах третьими стали Никита Дорощенко и Вероника Смирнова. В результате спортсмены привезли 5 золотых медалей, три серебряных и две бронзовых.

Дарья Григорьева, Никита Дорощенко, Вероника Смирнова, Екатерина Карпинская, Виктория Рогова, Андрей Мигров, Карина Игнатенкова, Анастасия Арефьева вошли в сборную области и будут представлять нашу область на соревнованиях СЗФО, которые пройдут с 10 по 13 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей