В Псковском районе состоялся юношеский турнир по баскетболу, посвящённый памяти легендарной 6-й роты Псковских десантников

Здоровье
«Социальный комитет» поддержал законопроект о передаче финансирования лечения редких болезней на федеральный уровень
Политика
Введение обязательного опубликования поименных результатов голосования поддержали еще два комитета Псковского областного Собрания
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
Общество
Спорт
Марина Борисенкова назвала открытие врачебно-физкультурного диспансера первоочередной задачей в сфере развития спорта в Псковской области7