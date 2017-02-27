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В Псковском районе состоялся юношеский турнир по баскетболу, посвящённый памяти легендарной 6-й роты Псковских десантников

27.02.2017 22:33 ПЛН, Псков

27 февраля в Писковском физкультурно-спортивном комплексе, по инициативе Центра дополнительного образования и ветеранских организаций Псковского района состоялся юношеский турнир по баскетболу, посвящённый памяти легендарной 6-й роты Псковских десантников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, в соревновании приняли участие три команды: Тямшанская гимназия, Писковская средняя школа и Естественно-математический лицей № 20 г. Пскова.

Гостями мероприятия были: делегация Псковского района под руководством главы Псковского района Владимира Лавренова, депутат областного Собрания депутатов, генеральный директор ЗАО «Агрофирма Победа» Виктор Гречин, представители администрации Писковской волости, ветераны боевых действий и родственники героев, павших при выполнении воинского долга в «горячих точках».

В товарищеском турнире по баскетболу победителем стала команда Естественно-математического лицея № 20 г. Пскова, второе место заняла команда Тямшанской гимназии и третье место у команды Писковской средней школы. По завершении дружеского матча Владимир Лавренов принял участие в торжественном награждении медалями и грамотами участников товарищеской встречи. Он поздравил юных баскетболистов, пожелал им дальнейших успехов и побед.

Далее, с поздравлениями командам, выступил полковник запаса, десантник, ветеран боевых действий в Афганистане, отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в 2000 году в Аргунском ущелье в составе легендарной 6-й роты, Владимир Воробьев.

После закрытия спортивной части мероприятия Глава района и участники делегации возложили цветы к могиле воина-десантника 6-ой роты Алексея Ширяева, а также на могилы павших воинов в деревне Муровицы.

В завершении мероприятия ветераны боевых действий, активисты Союза ветеранов Псковского района, местные жители и учащиеся Писковской средней школы посетили краеведческий музей Псковского района, где участники боевых действий поделились своими воспоминаниями о боевых буднях и почтили память павших при выполнении воинского долга в «горячих точках».

Источник: Псковская Лента Новостей



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