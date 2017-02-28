Состоялось открытое первенство города Великие Луки по большому теннису среди детей

23 февраля на базе великолукского спортивного клуба «Ника» состоялось открытое первенство города Великие Луки по большому теннису среди детей, посвящённое Дню защитника Отечества.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в спортивном клубе «Ника», теннисные корты собрали 30 юных игроков от 6 лет и старше. По итогам первенства было разыграно 5 комплектов медалей.

Призовые места были разыграны в трех возрастных категориях. В младшей группе (2009-2011 г. р.) соревновались только девочки. Победителем стала Арина Каленина. На втором месте – Софья Долгорукова, на третьем – Виктория Лифоненкова.

В средней возрастной группе (2007-2008 г. р.) среди мальчиков победа досталась Артему Виснапу, второе место – Егору Беляеву, третье – Петру Елисееву. Среди девочек лучшей стала Ярослава Семенова, серебро – у Марии Курбатовой, бронза у Елизаветы Брюсовой.

В старшей возрастной группе (2005 г. р. и старше) победителем стал Никита Гультяев, на втором месте – Иван Нестеров, на третьем – Максим Корнышев. Среди девочек на высшем пьедестале победы оказалась Софья Крыжевич, на второй ступеньке – Дарья Матвеева, на третьем – Елизавета Морозова.

Большую поддержку спортивному клубу оказывают местные предприниматели, помогающие в организации теннисных турниров. Так, великолукское предприятие «М-Конструктор», каждый раз идет навстречу развитию большому теннису в городе Великие Луки. И к 23 февраля компания выделила средства на подарки и ценные призы для победителей.

Напомним, что крытый спортивный клуб «Ника» был открыт в Великих Луках пару лет назад силами местных предпринимателей к 850-летнему юбилею города. Спортивный комплекс предназначен для игры в большой теннис на протяжении круглого года. Также в городе уже несколько лет работает летняя открытая площадка, расположенная на улице Толстого.

С открытием комплекса «Ника» в городе начался отсчет качественного развития теннисного спорта. Как показала практика последних лет, постепенно большой теннис набирает обороты, и все большее количество горожан втягиваются в его ряды.

Источник: Псковская Лента Новостей