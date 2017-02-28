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Состоялось открытое первенство города Великие Луки по большому теннису среди детей

28.02.2017 12:37 ПЛН, Псков

23 февраля на базе великолукского спортивного клуба «Ника» состоялось открытое первенство города Великие Луки по большому теннису среди детей, посвящённое Дню защитника Отечества.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в спортивном клубе «Ника», теннисные корты собрали 30 юных игроков от 6 лет и старше. По итогам первенства было разыграно 5 комплектов медалей.

Призовые места были разыграны в трех возрастных категориях. В младшей группе (2009-2011 г. р.) соревновались только девочки. Победителем стала Арина Каленина. На втором месте – Софья Долгорукова, на третьем – Виктория Лифоненкова.

В средней возрастной группе (2007-2008 г. р.) среди мальчиков победа досталась Артему Виснапу, второе место – Егору Беляеву, третье – Петру Елисееву. Среди девочек лучшей стала Ярослава Семенова, серебро – у Марии Курбатовой, бронза у Елизаветы Брюсовой.

В старшей возрастной группе (2005 г. р. и старше) победителем стал Никита Гультяев, на втором месте – Иван Нестеров, на третьем – Максим Корнышев. Среди девочек на высшем пьедестале победы оказалась Софья Крыжевич, на второй ступеньке – Дарья Матвеева, на третьем – Елизавета Морозова.

Большую поддержку спортивному клубу оказывают местные предприниматели,  помогающие в организации теннисных турниров. Так, великолукское предприятие «М-Конструктор», каждый раз идет навстречу развитию большому теннису в городе Великие Луки. И к 23 февраля компания выделила средства  на подарки и ценные призы для победителей.

Напомним, что крытый спортивный клуб «Ника» был открыт в Великих Луках  пару лет назад силами местных предпринимателей к 850-летнему юбилею города. Спортивный комплекс предназначен для игры в большой теннис на протяжении круглого года. Также в городе уже несколько лет работает летняя открытая площадка, расположенная на улице Толстого.

С открытием комплекса «Ника» в городе начался отсчет качественного развития теннисного спорта. Как показала практика последних лет, постепенно большой теннис набирает обороты, и все большее количество горожан втягиваются в его ряды.

Источник: Псковская Лента Новостей



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