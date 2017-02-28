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Братья Шабановы завоевали медали чемпионата России по легкой атлетике в помещении

28.02.2017 21:48 ПЛН, Псков

На прошедшей неделе состоялся чемпионат России по легкой атлетике в помещении.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки, мастер спорта международного класса Константин Шабанов стал чемпионом России в беге на 60 метров с барьерами, а его брат - мастер спорта Филипп Шабанов стал серебряным призером.
 
Тренирует спортсменов Заслуженный работник физической культуры Константин Шабанов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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