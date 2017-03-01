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Великолукский студент Кирилл Стрельцов стал серебряным призером юниорского чемпионата мира по биатлону

Великолукский студент Кирилл Стрельцов стал серебряным призером юниорского чемпионата мира по биатлону

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Победителями турнира в честь Дня защитника Отечества стали футболисты «Стрелы»

01.03.2017 17:00 ПЛН, Псков

В зале спорткомплекса «Электрон» провели турнир по мини-футболу, посвященному Дню защитника Отечества среди команд 2007-2008 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в турнире приняли участие 8 команд из Великих Лук, Луги, Порхова и Пскова.
 
 
По итогам всех проведенных игр первое место завоевала команда «Стрела-07», которая в финале одержала победу со счетом 2:0 над сверстниками ФК «Псков-747». В матче за «бронзу» лужский «Спартак» в серии пенальти взял верх над великолукским «Экспрессом» (основное время 1:1).
 
 
По итогам соревнований были определены лучшие игроки. «Лучшим нападающим турнира» был признан Даниил Иванов (Псков-747), «лучшим игроком» - Егор Иванов (Стрела), «лучшим защитником» – Максим Алексеев (Экспресс) и «лучшим вратарем» – Егор Романовский (Луга).
 
 
Призы победителям и лучшим игрокам вручал известный псковский футболист Руслан Суродин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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