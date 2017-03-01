Победителями турнира в честь Дня защитника Отечества стали футболисты «Стрелы»

В зале спорткомплекса «Электрон» провели турнир по мини-футболу, посвященному Дню защитника Отечества среди команд 2007-2008 годов рождения. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в турнире приняли участие 8 команд из Великих Лук, Луги, Порхова и Пскова.

По итогам всех проведенных игр первое место завоевала команда «Стрела-07», которая в финале одержала победу со счетом 2:0 над сверстниками ФК «Псков-747». В матче за «бронзу» лужский «Спартак» в серии пенальти взял верх над великолукским «Экспрессом» (основное время 1:1).

По итогам соревнований были определены лучшие игроки. «Лучшим нападающим турнира» был признан Даниил Иванов (Псков-747), «лучшим игроком» - Егор Иванов (Стрела), «лучшим защитником» – Максим Алексеев (Экспресс) и «лучшим вратарем» – Егор Романовский (Луга).

Призы победителям и лучшим игрокам вручал известный псковский футболист Руслан Суродин.

Источник: Псковская Лента Новостей