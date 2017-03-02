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Валерий Брудов: Каждый свой бой я провожу как последний

02.03.2017 15:16 ПЛН, Псков

«Каждый свой бой я провожу как последний», - сообщил в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» известный псковский боксер-профессионал Валерий Брудов, который сегодня стал участником программы «История успеха».

«Боксировать я еще хочу и, даст Бог, смогу - плохо, когда желания не совпадают с возможностями, - отметил 41-летний спортсмен. - У меня была куча проблем со здоровьем, но с божьей помощью я их преодолел и надеюсь, что еще покажу что-то достойное. Если же нет, надо будет реально смотреть на вещи и задумываться о завершении карьеры».

Никаких планов сейчас Валерий Брудов перед собой не ставит. «Каждый бой я провожу как последний, потому что он действительно может стать последним. Если раньше были планы «ну ладно, сейчас так, а потом я всем покажу», то сейчас я понимаю, что надо выкладываться, как на последнем бое», - рассказал Валерий Брудов.

«И все же, я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом», - раскрыл свой секрет успеха псковский боксер.

Источник: Псковская Лента Новостей



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