Валерий Брудов: Каждый свой бой я провожу как последний

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В Великих Луках началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
«Каждый свой бой я провожу как последний», - сообщил в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» известный псковский боксер-профессионал Валерий Брудов, который сегодня стал участником программы «История успеха».
«Боксировать я еще хочу и, даст Бог, смогу - плохо, когда желания не совпадают с возможностями, - отметил 41-летний спортсмен. - У меня была куча проблем со здоровьем, но с божьей помощью я их преодолел и надеюсь, что еще покажу что-то достойное. Если же нет, надо будет реально смотреть на вещи и задумываться о завершении карьеры».
Никаких планов сейчас Валерий Брудов перед собой не ставит. «Каждый бой я провожу как последний, потому что он действительно может стать последним. Если раньше были планы «ну ладно, сейчас так, а потом я всем покажу», то сейчас я понимаю, что надо выкладываться, как на последнем бое», - рассказал Валерий Брудов.
«И все же, я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом», - раскрыл свой секрет успеха псковский боксер.
Источник: Псковская Лента Новостей