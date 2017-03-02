В Великих Луках началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном

В Великих Луках начались работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном. Он будет располагаться в Северном микрорайоне Великих Лук, в переулке Пескарева.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по физкультуре и спорту администрации города, сегодня, 2 марта начал свою работу штаб строительства. Вокруг стройплощадки установлен забор, внутри проведена разбивка котлована, ведется устройство двух съездов, подготовка котлована, засыпка песком и щебнем, укладка плит и установка ворот.

Напомним, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Что немаловажно, все это будет доступно и для маломобильных групп населения.

Источник: Псковская Лента Новостей