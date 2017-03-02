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ХК «Сталь» обладатель «Кубка Надежды»

02.03.2017 18:56 ПЛН, Псков

В Пскове подходит к концу отборочный этап VI Всероссийского фестиваля  по хоккею среди любительских команд в дивизионе «40+», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Накануне стал известен обладатель утешительного «Кубка Надежды». Матч между «Сталью» и «Звездой» был достоин финала, проходил в очень напряженной борьбе. «Сталь» с первых минут встречи захватила преимущество и повела в счете. Но вскоре «Звезда», благодаря дублю Алексея Мерелайне, сумела вырваться вперед - 2:1. В середине второго периода свое веское слово сказала «Сталь», забросив три безответные шайбы в ворота Вадима Зверева - 2:4. Отыграться хоккеистам «Звезды» не удалось, они сумели отквитать лишь одну шайбу. Итог - 4:3 победа ХК «Сталь» и «Кубок Надежды» в руках капитана команды Евгения Андрианова.

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем «Кубка Надежды» становился ХК «Легион».

А сегодня, 2 марта, в 20.15 состоится первый матч финальной серии плей-офф (до двух побед). На кану путевка на всероссийский финал Ночной хоккейной лиги, который пройдёт в начале мая в  Сочи.

Источник: Псковская Лента Новостей



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