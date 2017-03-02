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«Луки-Энергия» объявляет конкурс на талисман команды

02.03.2017 22:33 ПЛН, Псков

Футбольный клуб «Луки-Энергия» решил выбрать себе талисман. Главный символ команды должен придавать ФК «Луки-Энергия» популярность и вызывать положительные эмоции болельщиков.

Конкурс будет проводиться в три этапа, сообщает Луки.ру.

I этап уже начнется 6 марта и продлится до 1 апреля. В течение этого времени любители футбола, обладающие навыками рисования, могут присылать свои работы с пометкой «Конкурс талисманов». Работы могут быть выполнены в любом техническом исполнении, включая компьютерную графику и на нем обязательно должны присутствовать клубные цвета и символика. Кроме того, они не должны нарушать авторских прав.

Далее, со 2 по 25 апреля, пройдёт II этап — открытое голосование. Комиссия в составе специалистов, занятых в сфере профессионального футбола, муниципальных деятелей, медиа личностей, болельщиков и приглашенных специалистов из сферы дизайна отбирает несколько лучших вариантов, и предлагаем болельщикам посредством голосования в официальной группе «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» выбрать финалистов.

И в заключительном, III этапе — до 12 мая включительно — определение победителя. При этом участник должен заполнить и выслать на электронный адрес (vluki_stat@mail.ru) футбольного клуба анкету, указав личные данные и краткую информацию о талисмане.

Талисман футбольной команды должен вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным — являться отражением сути и духа команды, интуитивно понятным большинству людей самых разных возрастов, профессий и национальностей.

Победителя, а также призеров конкурса ждут призы от футбольного клуба «Луки-Энергия».

Источник: Псковская Лента Новостей



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