Сегодня: Понедельник, 06 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сплошные праздники Будет ли светло на дорогах? Форум предпринимателей Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Кастинг на звание лучшей Александр Козловский Лучшая интерьерная печать в Пскове
В Великих Луках началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном

В Великих Луках началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном

В Великих Луках начались работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном. Он будет располагаться в Северном микрорайоне Великих Лук, в переулке Пескарева...2



Команда великолукского лицея № 11 стала победителем городского этапа всероссийского турнира «Белая ладья»

06.03.2017 09:29 ПЛН, Псков

В Великих Луках с 1 по 3 марта в шахматном клубе ДЮСШ № 1 «Атлетика» прошел городской этап Всероссийских соревнований школьных команд «Белая ладья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в турнире приняло участие 9 школьных команд. Они были разбиты на две группы, из которых по 2 лучшие команды вышли в финальную часть.

В группе «А» уверенную победу, показав 100% результат, одержал лицей № 11. За второе место шла упорная борьба, в результате которой сильнее и удачливее оказалась команда школы № 9 на одно очко опередившая команду школы № 17 и ещё на одно команду школы-интерната № 5. Несмотря на все старания, школа № 12 не смогла вмешаться в борьбу за выход в следующий этап и заняла в группе 5-е место.

В группе «В» также без потери очков, очень уверенную победу одержала команда гимназии им. С.В. Ковалевской. Второе место заняла команда школы № 13. Молодые команды лицея № 10 и школы № 2 поделили 3-4 место.

В финале развернулась очень интересная борьба за 1 место. Как и предполагалось, ее повели команда лицея № 11 и гимназии им. С.В. Ковалевской. Перед последним туром и личной встречей лидирующих команд, гимназия опережала своего главного соперника на 1 очко, и ничейный результат выводил их на первое место. Но команда лицея № 11 показала хорошую игру и победила в решающей встрече со счётом 3-1.

В итоге 1-е место завоевала команда лицея № 11 (Павел Бенедиктов, Кирилл Гаврилов, Илья Малашкин, Дарья Шерстнёва).

2-е место - гимназия им С.В. Ковалевской (Элина Гольбрайх, Илья Можаров, Матвей Погодин, Екатерина Монина).

3-е место - школа № 13 (Кирилл Титов, Никита Савченко, Максим Розанов, Анастасия Русакова).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31