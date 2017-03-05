Команда великолукского лицея № 11 стала победителем городского этапа всероссийского турнира «Белая ладья»

В Великих Луках с 1 по 3 марта в шахматном клубе ДЮСШ № 1 «Атлетика» прошел городской этап Всероссийских соревнований школьных команд «Белая ладья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в турнире приняло участие 9 школьных команд. Они были разбиты на две группы, из которых по 2 лучшие команды вышли в финальную часть.

В группе «А» уверенную победу, показав 100% результат, одержал лицей № 11. За второе место шла упорная борьба, в результате которой сильнее и удачливее оказалась команда школы № 9 на одно очко опередившая команду школы № 17 и ещё на одно команду школы-интерната № 5. Несмотря на все старания, школа № 12 не смогла вмешаться в борьбу за выход в следующий этап и заняла в группе 5-е место.

В группе «В» также без потери очков, очень уверенную победу одержала команда гимназии им. С.В. Ковалевской. Второе место заняла команда школы № 13. Молодые команды лицея № 10 и школы № 2 поделили 3-4 место.

В финале развернулась очень интересная борьба за 1 место. Как и предполагалось, ее повели команда лицея № 11 и гимназии им. С.В. Ковалевской. Перед последним туром и личной встречей лидирующих команд, гимназия опережала своего главного соперника на 1 очко, и ничейный результат выводил их на первое место. Но команда лицея № 11 показала хорошую игру и победила в решающей встрече со счётом 3-1.

В итоге 1-е место завоевала команда лицея № 11 (Павел Бенедиктов, Кирилл Гаврилов, Илья Малашкин, Дарья Шерстнёва).

2-е место - гимназия им С.В. Ковалевской (Элина Гольбрайх, Илья Можаров, Матвей Погодин, Екатерина Монина).

3-е место - школа № 13 (Кирилл Титов, Никита Савченко, Максим Розанов, Анастасия Русакова).

Источник: Псковская Лента Новостей