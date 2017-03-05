В Псковском филиале Академии ФСИН чествовали курсантов – призеров спортивных состязаний в Псковской области

В Псковском филиале Академии ФСИН России чествовали курсантов – призеров спортивных состязаний в Псковской области. Об этом сообщили Пскоской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии.

Сегодня, 6 марта, на плацу начальник филиала Юрий Панин поздравил спортсменов образовательной организации с успешным выступлением на соревнованиях регионального и городского уровней.

По итогам игр по боевым искусствам Псковской области, посвященных подвигу героев – десантников 6-й роты, курсанты Псковского филиала академии взяли призовые места по джиу-джитсу.

В личном первенстве курсант Ахмед Нурмагомедов взял «серебро» в весовой категории до 85 кг, Магомед Сайпудинов – «бронзу» в весовой категории до 77 кг.

На открытом чемпионате города Великие Луки по лыжным гонкам спортсмены Псковского филиала академии завоевали две бронзовые медали.

Так, на дистанции 15 км преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии Антон Эрастов и его ученик – курсант Илья Виноградов стали третьими, каждый из них в своей возрастной группе.

Начальник Псковского филиала Академии Юрий Панин поблагодарил спортсменов за медали, которые они принесли образовательной организации, и пожелал в дальнейшем спортивных достижений и успехов в служебной деятельности.

Источник: Псковская Лента Новостей