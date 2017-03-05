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Псковские полицейские выявили сильнейших гиревиков

06.03.2017 20:11 ПЛН, Псков

В Пскове прошли  лично-командные соревнования по гиревому спорту среди  коллективов  физической культуры УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, эти, уже ставшие традиционными, состязания проходили в семи весовых категориях. Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. Помериться силами  в спортивном зале собрались более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата Управления и территориальных органов на районном уровне.

В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по Псковскому району, УМВД России по городу Пскову и МО МВД России «Великолукский».

Источник: Псковская Лента Новостей



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