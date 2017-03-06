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«Торнадо-2002» стало победителем турнира «Золотая шайба» среди юниоров

07.03.2017 15:27 ПЛН, Псков

Областной финальный турнир «Золотая шайба» среди юношеских команд 2000-2001 годов рождения, который проходил в псковском Ледовом дворце завершился победой команды «Торнадо-2002». Как сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей, в соревновании участвовало 6 команд. Серебряными призерами стали юные хоккеисты «Торнадо-2000», а бронзовыми их сверстники -  «Красный город». На четвертом разместился «Экспресс» Великие Луки, на пятом и шестом «Новоржев» и «Старт» Себеж.



Индивидуальными наградами были отмечены:  «лучший защитник турнира» – Сергей Макаров (Торнадо-2002), «лучший нападающий турнира» – Егор Разживин (Торнадо-2002) и «лучший вратарь турнира» – Артем Васильев (Красный город).

Источник: Псковская Лента Новостей



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