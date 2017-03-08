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«Барселона» забила ПСЖ шесть мячей и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

09.03.2017 00:58 ПЛН, Псков

Испанская «Барселона» на своем поле обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу французов.
 
Таким образом, в 1/4 финала вышла «Барселона» - она стала первым клубом в истории Лиги чемпионов, который прошел в следующий этап после поражения 0:4 в первом матче.
 
Голы: Суарес, 3 (1:0); Курзава, 40 (2:0 автогол); Месси, 50 (3:0 пен.); Кавани, 62 (3:1); Неймар, 88 (4:1); Неймар, 90 (5:1 пен.); Роберто, 90+5 (6:1). 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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