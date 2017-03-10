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Поклонников лыжных гонок приглашают завтра на спортбазу «Юность»

11.03.2017 16:16 ПЛН, Псков

12 марта на спортивной базе «Юность» в Островском районе состоится чемпионат Псковской области по лыжным гонкам на длинные дистанции: 10, 20 и 30 километров.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Островского района, организаторы соревнований приглашают зрителей и любителей лыжного спорта посетить чемпионат и подбодрить спортсменов во время гонок. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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