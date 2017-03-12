Хоккеисты «Торнадо» стали вторыми на турнире «Весенний Кубок»

Юные хоккеисты «Торнадо» 2008 года рождения заняли второе место на международном турнире «Весенний Кубок», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнования с участием пяти команд проходили в псковском Ледовом дворце 10-12 марта. В финале воспитанники Евгения Базилевских и Евгения Клеймёнова уступили команде «Каякас» Тарту по буллитам 3:4. В матче за третье место также по буллитам победу одержал новгородский «Айсберг» над «Спартой» из Петрозаводска. Пятое место занял «Фаворит» из Выборга.

Лучшими в номинациях на турнире были признаны:

«самый полезный игрок»: Артур Арутюнян (Торнадо);

«лучший защитник»: Артем Андреев (Спарта);

«лучший нападающий»: Давид-Федор Скобенников (Фаворит);

«лучший вратарь»: Роман Аршинов (Айсберг);

«лучший бомбардир»: Арсений Кольцов (Каякас).

Источник: Псковская Лента Новостей