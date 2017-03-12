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Хоккеисты «Торнадо» стали вторыми на турнире «Весенний Кубок»

13.03.2017 10:17 ПЛН, Псков

 
Юные хоккеисты «Торнадо» 2008 года рождения заняли второе место на международном турнире «Весенний Кубок», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
Соревнования с участием пяти команд проходили в псковском Ледовом дворце 10-12 марта.   В финале воспитанники Евгения Базилевских и Евгения Клеймёнова уступили команде «Каякас» Тарту по буллитам 3:4. В матче за третье место также по буллитам победу одержал новгородский «Айсберг» над «Спартой» из Петрозаводска. Пятое место занял «Фаворит» из Выборга.
 
 
Лучшими в номинациях на турнире были признаны:
 
«самый полезный игрок»: Артур Арутюнян (Торнадо);
 
«лучший защитник»: Артем Андреев  (Спарта);
 
«лучший нападающий»: Давид-Федор Скобенников  (Фаворит);
 
«лучший вратарь»: Роман Аршинов (Айсберг);
 
«лучший бомбардир»: Арсений Кольцов  (Каякас).

Источник: Псковская Лента Новостей



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