Хоккеисты «Торнадо» стали вторыми на турнире «Весенний Кубок»

Интерактив
Политика
Елена Косенкова могла бы предложить в качестве кандидатов в Псковскую городскую Думу своих сотрудников2
Александр Сотник о защите прав ветеранов, «команде Гавунаса» и планах на ближайшую выборную кампанию17
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
Источник: Псковская Лента Новостей