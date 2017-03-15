У псковской школы фехтования появится новый оборудованный зал для занятий

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
У псковских фехтовальщиков появится свое помещение. Как сообщает ГТРК «Псков», на обновленном стадионе «Машиностроитель» будет оборудован специальный зал для занятий.
Прежнее помещение уже требовало ремонта, часто приходилось проводить тренировки в школьных спортзалах. С начала этого года для шпажистов детско-юношеской школы «Лидер» арендуется отдельное временное помещение.
«Нашей школе на стадионе «Машиностроитель» строят новое помещение. И там будет запланировано хорошее, специальное помещение для фехтования. Будут дорожки специальные, будут даже душевые и так далее, то, чего у нас никогда не было. И, я думаю, что это привлечет внимание большего количества ребят. И они придут к нам, наши спортсмены, наши звезды обязательно придут», - рассказала в эфире телекомпании тренер-преподаватель ДЮСШ «Лидер» Элла Полторацкая.
Псковская школа фехтования ведет свое начало с семидесятых годов прошлого века. Тогда в зале завода ТЭСО открылся клуб «Мушкетер».
Источник: Псковская Лента Новостей