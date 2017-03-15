Сегодня: Четверг, 16 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» День национальной гвардии Псков-ЭКСПО Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Vesta в марте от 515 900 рублей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

Великолучанка Александра Савенкова завоевала «золото» чемпионата Европы по стрельбе из лука в зале

Великолучанка Александра Савенкова выиграла чемпионат Европы по стрельбе из лука в зале. Соревнования проходили во французском городе Виттель с 6 по 12 марта. Как рассказала корреспонденту Псковской...1



У псковской школы фехтования появится новый оборудованный зал для занятий

16.03.2017 14:56 ПЛН, Псков

У псковских фехтовальщиков появится свое помещение. Как сообщает ГТРК «Псков», на обновленном стадионе «Машиностроитель» будет оборудован специальный зал для занятий.

Прежнее помещение уже требовало ремонта, часто приходилось проводить тренировки в школьных спортзалах. С начала этого года для шпажистов детско-юношеской школы «Лидер» арендуется отдельное временное помещение.

 «Нашей школе на стадионе «Машиностроитель» строят новое помещение. И там будет запланировано хорошее, специальное помещение для фехтования. Будут дорожки специальные, будут даже душевые и так далее, то, чего у нас никогда не было. И, я думаю, что это привлечет внимание большего количества ребят. И они придут к нам, наши спортсмены, наши звезды обязательно придут», - рассказала в эфире телекомпании тренер-преподаватель ДЮСШ «Лидер» Элла Полторацкая.

Псковская школа фехтования ведет свое начало с семидесятых годов прошлого века. Тогда в зале завода ТЭСО открылся клуб «Мушкетер». 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31