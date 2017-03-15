У псковской школы фехтования появится новый оборудованный зал для занятий

У псковских фехтовальщиков появится свое помещение. Как сообщает ГТРК «Псков», на обновленном стадионе «Машиностроитель» будет оборудован специальный зал для занятий.

Прежнее помещение уже требовало ремонта, часто приходилось проводить тренировки в школьных спортзалах. С начала этого года для шпажистов детско-юношеской школы «Лидер» арендуется отдельное временное помещение.

«Нашей школе на стадионе «Машиностроитель» строят новое помещение. И там будет запланировано хорошее, специальное помещение для фехтования. Будут дорожки специальные, будут даже душевые и так далее, то, чего у нас никогда не было. И, я думаю, что это привлечет внимание большего количества ребят. И они придут к нам, наши спортсмены, наши звезды обязательно придут», - рассказала в эфире телекомпании тренер-преподаватель ДЮСШ «Лидер» Элла Полторацкая.

Псковская школа фехтования ведет свое начало с семидесятых годов прошлого века. Тогда в зале завода ТЭСО открылся клуб «Мушкетер».

Источник: Псковская Лента Новостей