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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Работы по строительству «двойки» с бассейном и катком в Великих Луках идут полным ходом. Как сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации города, на данный момент подрядчиком установлено ограждение вокруг строительной площадки, выполнена детальная разбивка котлована, произведено устройство двух въездов, установлен навес для складирования стройматериалов. Также сейчас проводится отвод верховых вод и снятия слоя земли под здание спорткомплекса.
Напомним, комплекс будет предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Что немаловажно, все это будет доступно и для маломобильных групп населения.
Заказчиком объекта является ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчик - ООО «Техгазмонтаж».
Источник: Псковская Лента Новостей