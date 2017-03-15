Работы по строительству «двойки» с бассейном и катком в Великих Луках идут полным ходом

Работы по строительству «двойки» с бассейном и катком в Великих Луках идут полным ходом. Как сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации города, на данный момент подрядчиком установлено ограждение вокруг строительной площадки, выполнена детальная разбивка котлована, произведено устройство двух въездов, установлен навес для складирования стройматериалов. Также сейчас проводится отвод верховых вод и снятия слоя земли под здание спорткомплекса.

Напомним, комплекс будет предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий. На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Что немаловажно, все это будет доступно и для маломобильных групп населения.

Заказчиком объекта является ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчик - ООО «Техгазмонтаж».

Источник: Псковская Лента Новостей