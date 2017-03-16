Турецкий футбольный клуб заставил болельщика помыть 10 тысяч кресел на стадионе. ВИДЕО

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» наказал своего болельщика, который встал ногами на кресло нового стадиона команды во время одного из матчей чемпионата Турции. Видео было опубликовано на странице клуба в Twitter.

«Это наш новый дом, а вы же дома не ходите в обуви по мягкой мебели? Вот наказание!» - говорится в сообщении клуба, пишет «Лента.ру».

Фаната обязали помыть 10 тысяч кресел на стадионе «Шенол Гюнеш», который был открыт 18 декабря 2016 года. Вместимость арены превышает 41 тысячу зрителей.

Источник: Псковская Лента Новостей