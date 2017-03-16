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Турецкий футбольный клуб заставил болельщика помыть 10 тысяч кресел на стадионе. ВИДЕО

17.03.2017 19:51 ПЛН, Псков

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» наказал своего болельщика, который встал ногами на кресло нового стадиона команды во время одного из матчей чемпионата Турции. Видео было опубликовано на странице клуба в Twitter.
 
 
«Это наш новый дом, а вы же дома не ходите в обуви по мягкой мебели? Вот наказание!» - говорится в сообщении клуба, пишет «Лента.ру».
 
Фаната обязали помыть 10 тысяч кресел на стадионе «Шенол Гюнеш», который был открыт 18 декабря 2016 года. Вместимость арены превышает 41 тысячу зрителей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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