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Иван Цецерский забил первый гол в товарищеском матче по мини-футболу среди ветеранов

19.03.2017 08:33 ПЛН, Псков

Турнир по мини-футболу среди ветеранов на Кубок главы города прошел в Пскове 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, в соревновании приняли участие команды «Скобари-Старс», «Печоры» «Альянс» и «Уклад». Глава города Иван Цецерский сыграл товарищеский матч в составе «Скобари - старс» против команды «Печоры» и забил первый гол.
 
 
В составе псковской команды ветеранов также играли депутат Псковской городской Думы, мастер спорта по футболу Андрей Аленичев и мастер спорта по футболу Александр Гультяев.
 
«Скобари-Старс» обыграли печорских футболистов со счетом 5:2.
 
Иван Цецерский поблагодарил команды за хорошую игру, поддержку развития спорта на Псковщине и достойный пример для молодежи.
 
По итогам турнира переходящий Кубок главы Пскова был вручен победителю - «Скобари-Старс». На втором месте команда «Альянс», почетное третье место досталось команде «Уклад».
 
Отметим, что турнир по мини-футболу среди ветеранов за переходящий кубок главы Пскова прошел в пятый, раз.

Источник: Псковская Лента Новостей



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