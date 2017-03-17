Иван Цецерский забил первый гол в товарищеском матче по мини-футболу среди ветеранов

Турнир по мини-футболу среди ветеранов на Кубок главы города прошел в Пскове 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, в соревновании приняли участие команды «Скобари-Старс», «Печоры» «Альянс» и «Уклад». Глава города Иван Цецерский сыграл товарищеский матч в составе «Скобари - старс» против команды «Печоры» и забил первый гол.

В составе псковской команды ветеранов также играли депутат Псковской городской Думы, мастер спорта по футболу Андрей Аленичев и мастер спорта по футболу Александр Гультяев.

«Скобари-Старс» обыграли печорских футболистов со счетом 5:2.

Иван Цецерский поблагодарил команды за хорошую игру, поддержку развития спорта на Псковщине и достойный пример для молодежи.

По итогам турнира переходящий Кубок главы Пскова был вручен победителю - «Скобари-Старс». На втором месте команда «Альянс», почетное третье место досталось команде «Уклад».

Отметим, что турнир по мини-футболу среди ветеранов за переходящий кубок главы Пскова прошел в пятый, раз.

Источник: Псковская Лента Новостей