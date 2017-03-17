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Боксер Головкин победил американца Джейкобса

19.03.2017 10:20 ПЛН, Псков

Один из лучших боксеров мира Геннадий Головкин, представляющий Казахстан, одержал победу над американцем Дэниелом Джейкобсом и защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

По сообщениям иностранных и российских СМИ, бой прошел в ночь на воскресенье, 19 марта, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Головкин одержал победу единогласным решением судей (115:112, 115:112, 114:113). За этот поединок казахстанский боксер получил 2,5 миллиона долларов, американский — 1,75 миллиона.

Теперь в активе Головкина 37 побед в 37 боях на профессиональном ринге (33 нокаута).

Напомним, что теоретические шансы встретиться на ринге с Головкиным имел известный псковский боксер Артур Акавов. Для того, чтобы рассчитывать на организацию боя с чемпионом мира по трем версиям, псковичу было необходимо победить британца Билли Джо Сондерса в поединке за за звание чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Однако этот бой в декабре прошлого года завершился победой Сондерса.

Источник: Псковская Лента Новостей



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