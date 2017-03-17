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«Псков-747» сыграет с молодежкой «Динамо-Санкт-Петербург»

19.03.2017 10:31 ПЛН, Псков

Футбольный клуб «Псков-747» готовится к возоблению первенства России во втором дивизионе. В очередном контрольном матче соперником псковичей станет молодежный состав «Динамо-Санкт-Петербург».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе «Псков-747», игра состоится в среду, 22 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо». Начало - в 14:30.

Напомним, что до первого официального матча первенства осталось две недели - уже 3 апреля нашей команде предстоит матч 17-го тура первенства ПФЛ. Псковский коллектив на своем поле примет московский «ФК «Строгино».

Источник: Псковская Лента Новостей



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