«Псков-747» сыграет с молодежкой «Динамо-Санкт-Петербург»

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Футбольный клуб «Псков-747» готовится к возоблению первенства России во втором дивизионе. В очередном контрольном матче соперником псковичей станет молодежный состав «Динамо-Санкт-Петербург».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в футбольном клубе «Псков-747», игра состоится в среду, 22 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Динамо». Начало - в 14:30.
Напомним, что до первого официального матча первенства осталось две недели - уже 3 апреля нашей команде предстоит матч 17-го тура первенства ПФЛ. Псковский коллектив на своем поле примет московский «ФК «Строгино».
Источник: Псковская Лента Новостей