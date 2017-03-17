В Великих Луках прошло открытое первенство города по художественной гимнастике

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
|
Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Порядка 60 юных спортсменок из Великих Лук и Пскова приняли участие в открытом первенстве города Великие Луки по художественной гимнастике, которое прошло 18 марта на базе СОК «Стрелец».
Программа соревнований включала в себя упражнения с мячом, булавой, лентами, а также обручем. Каждой из спортсменок (старшими среди которых были девушки 1999 года рождения, младшими — девочки 2010 года рождения) предстояло доказать свое высокое мастерство и спортивную подготовку в указанных дисциплинах, тем самым продемонстрировав достойные результаты в личном многоборье.
По итогам соревнований юные спортсменки были награждены памятными грамотами и медалями.
Добавим, что областной этап первенства по художественной гимнастике пройдет уже в апреле.
Источник: Псковская Лента Новостей