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В Великих Луках прошло открытое первенство города по художественной гимнастике

19.03.2017 10:55 ПЛН, Псков

Порядка 60 юных спортсменок из Великих Лук и Пскова приняли участие в открытом первенстве города Великие Луки по художественной гимнастике, которое прошло 18 марта на базе СОК «Стрелец».

Программа соревнований включала в себя упражнения с мячом, булавой, лентами, а также обручем. Каждой из спортсменок (старшими среди которых были девушки 1999 года рождения, младшими — девочки 2010 года рождения) предстояло доказать свое высокое мастерство и спортивную подготовку в указанных дисциплинах, тем самым продемонстрировав достойные результаты в личном многоборье.

По итогам соревнований юные спортсменки были награждены памятными грамотами и медалями.

Добавим, что областной этап первенства по художественной гимнастике пройдет уже в апреле.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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