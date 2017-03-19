Псковские хоккеисты проиграли в Петербурге в матче первенства Северо-Запада

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Псковский хоккейный клуб «ВДВ-Купол» уступил на выезде сборной СпбХЛ.
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча на малой арене СК «Юбилейный» завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.
Таким образом, у псковичей осталось 8 очков, набранных в семи матчах. Команда занимает пятое место в первенстве Северо-Запада.
В турнире лидирует с 18 очками «Газпром трансгаз» (Ухта)
Источник: Псковская Лента Новостей