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Псковские хоккеисты проиграли в Петербурге в матче первенства Северо-Запада

19.03.2017 13:10 ПЛН, Псков

Псковский хоккейный клуб «ВДВ-Купол» уступил на выезде сборной СпбХЛ.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча на малой арене СК «Юбилейный» завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.

Таким образом, у псковичей осталось 8 очков, набранных в семи матчах. Команда занимает пятое место в первенстве Северо-Запада.

В турнире лидирует с 18 очками «Газпром трансгаз» (Ухта) 

Источник: Псковская Лента Новостей



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